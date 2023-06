Abo| 20. Juni 2023 |ak 694 | International Welche Kriege führen? Spätestens seit dem Ukrainekrieg streiten drei Lager in der Nato um die strategische Ausrichtung Von Robert Stark

Alle Panzerkanonen zeigen nach Osten, Nato-Manöver in der Bundesrepublik 1982. Foto: gemeinfrei

Am 4. April dieses Jahres wurde Finnlands Flagge erstmals vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel gehisst. Der nordische Staat ist damit das 31. Mitglied des Nordatlantikpakts, dem mächtigsten Militärbündnis der Welt, der am gleichen Tag sein 74-jähriges Bestehen feierte. Über eine Milliarde Menschen leben in den Staaten der Nato-Mitglieder und obwohl dies nur ein Achtel der Weltbevölkerung ausmacht, hat das Bündnis mit über 55 Prozent der globalen Militärausgaben einen Löwenanteil an der weltweiten Aufrüstung.

