Abo| 15. August 2023 |ak 695 | Umwelt Den Planeten verkaufen Der Juli war heißer denn je – aber kaum etwas passiert. Warum? Von Guido Speckmann

Die Orte mögen wechseln, die Extremwettereignisse aber bleiben. Foto: Wikimedia Commons/PLoS, CC BY 2.5

Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände: In diesem Jahr scheint alles wie in den vergangenen Jahren, nur die Orte der Wetterextreme wechseln. Spätestens 2021, mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, ist hierzulande klar geworden: Der Klimawandel ist auch in Europa keine abstrakte Gefahr mehr, sondern eine konkrete, die Schneisen der Verwüstung hinterlässt – und Todesopfer.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich mit Abo-Prämie!

Probe-Abo 3x monatlich auf 36 Seiten und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich