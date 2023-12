Abo| 12. Dezember 2023 |ak 699 | International Streik gegen das Ende einer Ära Für einen Tarifvertrag sind Tesla-Beschäftige in Schweden in den Ausstand getreten – und nicht nur sie Von Gabriel Kuhn

Illustration: Melanie Nehls

Sie gilt als alles andere als streikfreudig: Doch seit dem 27. Oktober bestreikt die IF Metall, Schwedens mächtigste Gewerkschaft, die Werke des Elektro-Autoherstellers Tesla in Schweden. 15 Jahre ist es her, dass die Gewerkschaft der Metaller*innen, aus deren Reihen traditionell zahlreiche sozialdemokratische Minister kommen, das letzte Mal gestreikt hat. Nun nimmt man sich eines der großen Prestigeprojekte des umstrittenen Multimilliardärs Elon Musk an.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich