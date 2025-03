Abo| 18. März 2025 |ak 713 | International »Man sollte die Realität kennen« Welches Kriegsende ist akzeptabel? Die Stimmung in der Ukraine ist komplexer als viele hiesige Erzählungen einräumen Von Jan Ole Arps

Frieden ja, zu Putins Bedingungen nein – und dazwischen ganz viele Graustufen. In diesem Rahmen bewegt sich die Stimmung in der Ukraine nach drei Jahren Krieg. Beschussschäden in der Region Tschernihiw, April 2022. Foto: Алесь Усцінаў / Pexels

In der deutschen linken Debatte zum Krieg in der Ukraine dominieren zwei Erzählungen: Da gibt es entweder eine zwangsrekrutierte Arbeiter*innenklasse, die massenhaft desertiert, weshalb der Krieg sofort und fast egal zu welchen Bedingungen enden muss. Oder es gibt eine Bevölkerung, die entschlossen gegen den russischen Überfall steht und alle besetzten Gebiete befreien würde, wenn sie nur genug Waffen bekäme. Es gibt entweder einen autoritären Staat, von der Diktatur Putins kaum noch zu unterscheiden, der sich vom Westen in einen Stellvertreterkrieg gegen Russland einspannen ließ, oder eine eigentlich gut funktionierende Demokratie, die »Europas Freiheit« verteidigt.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich