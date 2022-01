Abo| 18. Januar 2022 |ak 678 | Lesen Von Schlachtbank zu Schlachtbank Joseph Ponthus erzählt vom Alltag als Zeitarbeiter in Fisch- und Fleischfabriken – zersetzend, poetisch und persönlich Von Stephanie Bremerich

Unter Zeitdruck und befangen in zersetzender Monotonie: So empfand der letztes Jahr verstorbene französische Autor Joseph Ponthus seine Arbeit in Fischfabriken. Foto: Jabbi/Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Die Literaturwissenschaftlerin Elke Brüns hat 2008 in einem von ihr herausgegebenen Sammelband zum Thema »Ökonomien der Armut« für einen »Social Turn« in der Literatur plädiert. Über zehn Jahre später, so scheint es, hat diese Wende tatsächlich stattgefunden: Insbesondere sozialkritisch-autobiografische Literatur erlebt seit einiger Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung. Autor*innen wie Didier Eribon, Annie Ernaux, Christian Baron oder Deniz Ohde haben sehr persönliche Prekarisierungs-, Marginalisierungs-, Klassen- sowie Auf- oder Abstiegserfahrungen in Formen gebracht, die Kunstfertigkeit und Glaubwürdigkeit verbinden und in denen das literarisch überformte Ich zum Garanten der Authentizität wird.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln