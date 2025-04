Was ist der Mar-a-Lago-Accord?

Inspiration pur: das Privatanwesen von US-Präsident Donald Trump in Palm Beach, auch bekannt unter dem Namen Mar-a-Lago. Foto: Jud McCranie/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

US-Präsident Donald Trump und seine Berater stecken bekanntlich voller verrückter Ideen. Eine davon geistert seit einigen Wochen unter dem Namen Mar-a-Lago-Accord durch die Medien. Er habe sich bei der Namensgebung »einer gewissen poetischen Freiheit« bedient, schreibt Stephen Miran, Vorsitzender des Council of Economic Advisers und Architekt dieses potenziellen neuen Währungsabkommens. Sein 41-Seiten-Papier möchte er in einer Reihe sehen mit dem Bretton-Woods-Abkommen (1944), dem Plaza- (1985) oder dem Louvre-Accord (1987): Abkommen mit Ortsnamen, die ausgehend von den USA jeweils zu einer Neuordnung der globalen Weltwährungs-, Handels- und Finanzarchitektur führten.

Einen solchen Eingriff hält Miran auch heute für notwendig. Denn die USA sehen sich innerhalb des Welthandelssystems auch deswegen benachteiligt, weil der US-Dollar seit gut 80 Jahren die Rolle einer Leitwährung innehat, was wiederum dessen Wert konstant in die Höhe treibt. Der hoch bewertete Dollar führt dazu, dass amerikanische Industrieprodukte auf den Weltmärkten verhältnismäßig teuer sind. Das wiederum hat über Jahre jenes von Trump beklagte Exportdefizit der USA vergrößert und zugleich Importe aus dem Ausland für US-Kund*innen attraktiver gemacht. Weil der starke US-Dollar allerdings auch eine beliebte Anlage- und Handelswährung ist, kann die USA dieses Defizit bis heute mit enormen Staatsschulden gegenfinanzieren: Statt US-Industrieprodukten kauft die Welt Dollars in Form von Staatsanleihen.

