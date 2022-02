Abo| 15. Februar 2022 |ak 679 | Deutschland No Days for Future Kinder und Jugendliche werden in der Pandemie besonders laut beweint – das war’s dann aber auch Von Nelli Tügel

In der Pandemie besonders am Arsch: junge Menschen. Foto: Matthias Berg

Es ist schon erstaunlich: Einerseits wurde nie zuvor in der deutschen Öffentlichkeit so ausdauernd das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen angemahnt wie in den vergangenen zwei Jahren, besonders jener, die Politiker*innen gerne als »benachteiligt« bezeichnen, weil sie es vermeiden, das Wort »arm« in den Mund zu nehmen. Andererseits wurden genau diese Kinder und Jugendlichen selten so skrupellos unter den Bus geworfen wie in den vergangenen zwei Jahren.

