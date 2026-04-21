AfD-Horrorshow im September?
In Ostdeutschland will die Partei dieses Jahr regieren, im Westen baut sie ihre Machtoption noch auf
Von Friederike C. Domrös und Marcel Hartwig
Das nützt nur der AfD.« Diese Aussage stimmt derzeit scheinbar für alles. Hohe Benzinpreise, steigende Inflation? Nützen der AfD. Kriege? Nützen der AfD. Rassistische Deutungsvorlagen aus der CDU? Nützen der AfD. Jede Krise wie auch die Versuche ihrer Bewältigung kommen der Partei zugute. Die bisherigen Strategien, die AfD politisch einzudämmen, greifen nicht. Das Krisenmanagement der Regierung befördert noch durch verschärfte Umverteilung nach oben, Aufrüstung und eine Propaganda der Leistungsethik die Angst vor dem kommenden harten sozialen Absturz bei Arbeiter*innen und Angestellten. Hinzu tritt die fortwährende Aktualisierung rassistischer Abwertungsdebatten gegenüber allen, die als migrantisch gelten.
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