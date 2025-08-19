Im Klammergriff
Linke sollen verteidigen, wem sie mit gesunder Skepsis gegenüberstehen – muss das sein?
Von Nelli Tügel
Derzeit kursiert immer mal wieder ein Zitat in den Sozialen Medien, das von dem KPDler und früheren Bundestagsabgeordneten Max Reimann stammt. »Wir unterschreiben nicht«, erklärte der 1949 anlässlich der Einführung des Grundgesetzes. »Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben!«
