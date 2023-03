Abo| 21. März 2023 |ak 691 | Soziale Kämpfe Vom Betriebshof zum Klimastreik Anfang März streikten Klimabewegung und Beschäftigte im ÖPNV Seite an Seite Von Franziska Heinisch und Julia Kaiser

Ein Unternehmervertreter sah hierin eine »gefährliche Grenzüberschreitung«: Klimastreik am 3. März. Foto: #wirfahrenzusammen

Streik in der Schule, Uni und Betrieb, das ist unsere Antwort auf eure Politik.« Dieser Slogan erklingt seit Jahren auf den Klimastreiks von Fridays for Future. Am 3. März wurde er erstmals Wirklichkeit: Klimabewegung und ÖPNV-Beschäftigte führten ihre Streiks zusammen. In zahlreichen Städten besuchten Klimaaktivist*innen die Streikposten von ÖPNV-Beschäftigten und an den Klimastreiks nahmen ganze Blöcke von Bus- und Bahnfahrer*innen oder Werkstattbeschäftigten des ÖPNV teil.

