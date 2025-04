Abo| 15. April 2025 |ak 714 | International Keine Rückschritte Die Frauenbewegung Rojavas ist entschlossen, ihre Errungenschaften zu verteidigen – ein Gespräch mit dem Frauenrat Nord- und Ostsyriens zur aktuellen Lage im Land Von Frauendelegation aus Deutschland

Wie der Frauenrat von Nord- und Ostsyrien daran arbeitet, die Beteiligung von Frauen am politischen Prozess sicherzustellen, erzählen Vertreterinnen der Koordination im Interview. Foto: Anne Ehrlich

Knapp fünf Monate nach Assads Sturz im Dezember 2024 und der Machtübernahme der islamistischen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hat Übergangspräsident und HTS-Führer al-Jolani, der mittlerweile mit seinem bürgerlichen Namen Ahmad al-Shaara auftritt, eine Übergangsregierung ernannt. Die Machtübernahme der HTS in Damaskus sorgte besonders bei Frauen und Minderheiten für Angst und Unsicherheit. Während der HTS nahestehende Gruppen Massaker an Alawit*innen verüben, sind die Errungenschaften der Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien/Rojava bedroht, auch durch die anhaltenden türkischen Angriffe. Eine Frauendelegation aus Deutschland, die im März nach Rojava reiste, sprach mit Vertreterinnen der Koordination des Frauenrates von Nord- und Ostsyrien über die aktuelle Lage.

