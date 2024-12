»Klima-Kommunismus muss Mainstream werden«

Klimapolitik und Kommunismus – angesichts des Wahlsieges von Donald Trump und des ohnehin bereits vorhandenen fossilen Backlashs (ak 699) haben es diese beiden Worte allein schon schwer. Aber sie zusammenzudenken, scheint von einem gehörigen utopischen Überschuss in düsteren Zeiten zu zeugen. Miltiadis Oulios hat es dennoch versucht.

Damit meine ich, die Klassenfrage in den Mittelpunkt der Klimapolitik zu stellen. Immer wieder zeigen Studien, dass die Wohlhabenden und Reichen zigmal mehr Treibhausgase ausstoßen als du und ich – und noch viel mehr als Menschen, denen es materiell noch schlechter geht. Das spricht sich langsam herum, und es wird immer klarer, dass sich die Reichen einschränken müssen, wenn wir nicht wollen, dass der Klimawandel noch mehr Opfer fordert. Diese Erkenntnis muss sich in den nächsten fünf Jahren durchsetzen. Alles, was bis 2030 an Klimaschutz versäumt wird, müssen wir nach 2030 umso rigoroser nachholen.