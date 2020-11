Abo| 17. November 2020 |Thema in ak 665: Klimakiller Autoindustrie Car Wars Wer den Klimawandel aufhalten will, muss die Macht der Autoindustrie brechen – das geht nur mit denen, die dort arbeiten Von Jan Ole Arps und Lene Kempe

Egal, ob Verbrenner oder Elektro: Die Autokonzerne wollen möglichst viele Fahrzeuge verkaufen. Fürs Klima ist das eine Katastrophe. Collage: Kerstin Davies

Am 28. Oktober war es endlich so weit: »Wir sind bereit«, verkündete der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf seiner Website. »Die deutsche Automobilindustrie nimmt die Herausforderung des Klimaschutzes an.« Cool, denken die Autokonzerne endlich um? Im nächsten Satz wird es konkreter: »Unser Ziel ist klimaneutrale Mobilität bis spätestens 2050.« Ach so, 2050. Das sind ja nur noch 30 Jahre.

