Abo| 15. November 2022 |ak 687 | Deutschland Ein Kartenhaus aus Polizei-Lügen Immer mehr Details über den Tod des 16-jährigen Mouhamed Dramé kommen ans Licht – Initiativen rufen zu Großdemonstration auf Von Carina Book

Ein Mural erinnert an Mouhamed Dramé, der am 8. August von der Polizei ermordet wurde. Foto: Mean Streets Antifa Dortmund

Zuerst wurde die Polizeiversion der Geschichte in den Medien verbreitet. In dieser hieß es, der 16-jährige Mouhamed Dramé sei mit einem Messer auf Beamte losgegangen, diese seien dann gezwungen gewesen aus Notwehr zu schießen. NRW-Innenminister Herbert Reul bestätigte diese Aussage. Während antirassistische Initiativen schon sehr früh ahnten, dass die Darstellung der Polizei nicht korrekt sein konnte, verging eine ganze Weile, bis auch bei Staatsanwaltschaft und Innenministerium Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Einsatzes geäußert wurden.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln