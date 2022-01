Abo| 18. Januar 2022 |ak 678 | Wirtschaft & Soziales Auf Kosten des Klimas Die EU-Kommission erklärt Atomkraft für nachhaltig – ein Irrweg Von Angela Wolff

Atomkraft ist aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten rein rechnerisch nicht in der Lage, den Klimawandel aufzuhalten. Foto: Unsplash/Johannes Plenio

Spät am Silvesterabend zündete die EU-Kommission einen ganz besonderen Böller: Atomkraft und fossiles Erdgas werden im Entwurf zur EU-Taxonomie als nachhaltiges Investment eingestuft. Dass dieses Vorhaben, das sich lange abgezeichnet hatte, noch gestoppt wird, ist unwahrscheinlich: Es bräuchte mindestens 20 EU-Staaten, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten, oder mindestens 353 Abgeordnete im EU-Parlament. Das ist kaum in Sicht. Die Veröffentlichung des Entwurfs rief massive Kritik nicht nur von NGOs und Umweltgruppen hervor. Wissenschaftler*innen, die die EU-Kommission beraten, zeigten sich enttäuscht. Gas und Kernenergie als grün zu bezeichnen, sei so, »als würde man Pommes frites als Salat bezeichnen«. Von Greenwashing sprach selbst Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck von den Grünen. Er vergaß allerdings zu erwähnen, dass der Widerstand gegen die Taxonomie aus dem letzten Entwurf zum Koalitionsvertrag gestrichen worden war.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln