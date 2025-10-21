Aus dem autoritären Playbook
Ecuadors Regierung versucht mit allen Mitteln, indigene Proteste und Streiks gegen ihre Austeritätspolitik zu unterdrücken
Von Valeria Bajaña Bilbao und Anika Pinz
Ein regloser Körper liegt auf der Straße, ein Mann beugt sich schützend über ihn. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Militärfahrzeug anhält und mehrere bewaffnete Soldaten aussteigen. Sie beginnen, auf den am Boden knienden Mann einzuprügeln. Ein weiterer Soldat feuert Schüsse ab, um Beobachter*innen davon abzuhalten, näher zu kommen. Die Militärs steigen wieder in ihr Fahrzeug und lassen die Opfer des Angriffs zurück. Der Mann, der reglos auf der Straße lag, war Efraín Fuerez, das erste Todesopfer der seit Wochen andauernden Proteste in Ecuador. Drei Schüsse trafen ihn von hinten, als er in der Stadt Cotacachi im Norden Ecuadors am 28. September gemeinsam mit weiteren Protestierenden versuchte, vor der Repression des Militärs zu fliehen. Der Freund, der ihm zu Hilfe kam, überlebte schwer verletzt. Efraín Fuerez gehörte der indigenen Kichwa-Nation an und kam aus der Provinz Imbabura im Norden Ecuadors. Er war Kunsthandwerker und Bauleiter. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 47 Jahre alt.
