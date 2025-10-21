analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

ak » Politik » International » Aus dem autoritären Playbook

Abo| |ak 719 | International

Aus dem autoritären Playbook

Ecuadors Regierung versucht mit allen Mitteln, indigene Proteste und Streiks gegen ihre Austeritätspolitik zu unterdrücken

Von Valeria Bajaña Bilbao und Anika Pinz

Bild einer Frau, die weinend auf einer Straße kniet und klagt, eine Hand nach oben streckend. Hinter ihr läuft eine Gruppe von Soldaten von ihr weg.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren die exzessive Gewalt von Polizei und Militär, die vom Staat gedeckt wird. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Dolores Ochoa

Ein regloser Körper liegt auf der Straße, ein Mann beugt sich schützend über ihn. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Militärfahrzeug anhält und mehrere bewaffnete Soldaten aussteigen. Sie beginnen, auf den am Boden knienden Mann einzuprügeln. Ein weiterer Soldat feuert Schüsse ab, um Beobachter*innen davon abzuhalten, näher zu kommen. Die Militärs steigen wieder in ihr Fahrzeug und lassen die Opfer des Angriffs zurück. Der Mann, der reglos auf der Straße lag, war Efraín Fuerez, das erste Todesopfer der seit Wochen andauernden Proteste in Ecuador. Drei Schüsse trafen ihn von hinten, als er in der Stadt Cotacachi im Norden Ecuadors am 28. September gemeinsam mit weiteren Protestierenden versuchte, vor der Repression des Militärs zu fliehen. Der Freund, der ihm zu Hilfe kam, überlebte schwer verletzt. Efraín Fuerez gehörte der indigenen Kichwa-Nation an und kam aus der Provinz Imbabura im Norden Ecuadors. Er war Kunsthandwerker und Bauleiter. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 47 Jahre alt. 

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Uns interessiert z.B. wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren, wo wir besonders viele oder wenige Leser*innen haben.

Das bleibt unter uns

Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Wenn du auf „akzeptieren“ klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookies nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns bei unserer Arbeit. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte weitergegeben.