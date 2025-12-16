analyse & kritik

Coup de Theatre

Nach der Wahl in Guinea-Bissau im November putschte das Militär – war das Ganze nur eine Inszenierung?

Von Faheem Hemboum

Der guineische Präsident, im Anzug, läuft vor aufgereihten Soldaten und macht einen militärischen Gruß.
Mit militärischen Grüßen: Einige sprechen eher von einem Coup von Umaro Sissoco Embaló und nicht gegen ihn. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Louise Delmotte

Die Art des Informationsflusses über den Putsch gegen Guinea-Bissaus Präsident Umaro Sissoco Embaló sorgte zunächst für Verwirrung. Dieser sprach nämlich mit dem Magazin Jeune Afrique und dem französischen Sender France 24 über seine Absetzung durch einen Militärcoup. Damit kam er den Militärs zuvor, die die Machtübernahme schließlich im guineischen Staatsfernsehen verkündeten. Übergangspräsident ist nun General Horta N’Tam, seit 2023 Oberhaupt des guineischen Militärs und zuvor Teil der präsidentiellen Garde Embalós.

