Abo| 20. August 2024 |ak 706 | Kultur Utopie trotz Ambivalenz Vor fünfzig Jahren erschien Ursula K. Le Guins Roman »The Dispossessed« Von Marlon Lieber

Verfasserin eines der bedeutendsten utopisch-anarchistischen Texte des 20. Jahrhunderts: Ursula K. Le Guin (1929-2018) Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Kürzlich wurde an dieser Stelle berichtet, dass sich eine Reihe jüngerer utopisch-anarchistischer Romane dem in der Linken oft vorherrschenden Bilderverbot widersetzen (ak 703). Nach Jahren des »kapitalistischen Realismus« und des Gefühls, dass es einfacher sei, sich das Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus vorzustellen, hat das Auspinseln konkreter Zukunftsentwürfe mittlerweile wieder einen festen Platz im linken Diskurs, beispielsweise in den Debatten über demokratische Wirtschaftsplanung und Vergesellschaftung.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich