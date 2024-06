Abo| 18. Juni 2024 |ak 705 | Lesen Postsowjetische Zustände Texte des linken ukrainischen Soziologen Wolodymyr Ischtschenko sind als Buch erschienen – sie können helfen, Russland und die Ukraine zu verstehen Von Dietmar Lange

»Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden.« Foto: Kornelia Kugler

Bis zur umfassenden russischen Invasion der Ukraine 2022 standen Osteuropa und der postsowjetische Raum eher am Rande der Aufmerksamkeit der hiesigen Linken. Seit Beginn des Krieges sind aber einige durchaus luzide linke Analysen – meist von osteuropäischen Marxist*innen verfasst – in Zeitschriften der deutschen und »westlichen« Linken erschienen, die nicht nur dabei helfen können, den Krieg selbst besser zu verstehen, sondern auch die konkrete Realität des Kapitalismus und seine Verwerfungen in großen Teilen der Welt außerhalb eines veralteten Nord-Süd-Schemas zu analysieren.

