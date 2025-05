Abo| 20. Mai 2025 |ak 715 | Geschichte Nationales Wir-Gefühl 80 Jahre nach dem 8. Mai 1945 mahnt nicht nur der Bundespräsident die Deutschen Von Jens Renner

Illustration: Fleur Nehls

Staatsoffizielle Ansprachen zu historischen Feiertagen werden in der Regel sorgfältig vorbereitet. Das war auch in diesem Jahr so zum 80. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Wie zu erwarten war, begann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) seine Rede in der Feierstunde im Bundestag mit der deutschen Niederlage, der Trümmerlandschaft, den Flüchtlingstrecks und den demoralisierten Wehrmachtssoldaten. Etwas später folgten die 60 Millionen Kriegstoten, die sechs Millionen Opfer der Shoah, schließlich die Befreiung: »Am 8. Mai 1945 wurden wir befreit.«

