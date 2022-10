Komm bitte, CSD Antifa

Als ich vor über zehn Jahren nach Leipzig zog, gab es noch das Graffiti »CSD Antifa«, das an gefühlt jedes zweite Haus in Connewitz geschrieben wurde. Als linke, queere Teenagerin dachte ich damals, dahinter würden sich ein wenig ältere, linke, queere Antifas verbergen, die auf mich warten. So kannte ich das schließlich. Immerhin war unsere Dorf-Antifa-Gruppe, im Westen damals, wenig mehr als das Treffen aller offen queeren Mitschüler*innen, zumindest derer, die nicht schon mit 17 aussahen, als wären sie Mitglied im Lesben und Schwulen Verband Deutschland oder der Lesben und Schwulen in der Union.

Es stellte sich dann aber relativ bald heraus, dass es bei der »CSD Antifa« gar nicht um den Christopher Street Day ging, sondern dass das CSD für Communism statt Deutschland stand. Schade Marmelade.

