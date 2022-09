Abo| 20. September 2022 |ak 685 | Geschlechter­­verhältnisse Tödlicher Nebenwiderspruch In den letzten Wochen wurde vermehrt über Angriffe auf transgeschlechtliche Personen berichtet Von Bilke Schnibbe

Der Angriff auf eine transgeschlechtliche Frau war nicht der einzige queerfeindliche Übergriff in Bremen. Auf dem Heimweg vom CSD, der hier noch ganz idyllisch durch die Wallanlagen zieht, wurde eine 25-jährige homophob beleidigt und ihr wurde eine Regenbogenfahne vom Hals gerissen. Foto: Bilke Schnibbe

Wenn Malte nicht gestorben wäre, hätten wir dann eine Debatte über »stark ansteigende Queerfeindlichkeit«? Vermutlich nicht. Malte C. war Ende August auf dem CSD in Münster transfeindlich beleidigt und niedergeschlagen worden. Wenige Tage später starb er im Krankenhaus. Kurz darauf wurde eine 57-jährige transgeschlechtliche Frau in einer Bremer Straßenbahn unter anderem ins Gesicht geschlagen. 15 Kinder und Jugendliche feuerten den jugendlichen Täter lautstark an. Die Betroffene kam ins Krankenhaus. Wenig später griff ein 16-Jähriger in Berlin eine transgeschlechtliche Frau unter anderem mit einem Backstein an. Das ist schrecklich, und es ist Alltag.

