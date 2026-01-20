In Verteidigung der Erde
Über 50 Jahre nach seinem Tod bieten Amílcar Cabrals antikoloniale und ökologische Schriften weiter eine wichtige Orientierung
Von Feben Amara
In den letzten Jahren erlebt Amílcar Cabral, der kapverdische Befreiungskämpfer und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), eine bemerkenswerte Renaissance. Besonders antikoloniale und antiimperialistische Bewegungen weltweit greifen seine im Unabhängigkeitskampf in Guinea-Bissau und Kap Verde (1960–1973) entstandenen Schriften wieder auf. Doch auch für die sozial-ökologischen Bewegungen und ökomarxistischen Strömungen liefert Cabral relevante Antworten – zumindest, wenn man die agrarwissenschaftlichen Texte, die er während seiner Universitätsjahre verfasste, hinzuzieht und als programmatische Basis des antikolonialen Kampfs begreift.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
Jahres-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login