Will Frankreich überhaupt noch regiert werden?

Die Aktionen von Bloquons tout erreichten bisher nicht den Stillstand des Landes – die Regierung tut aber alles dafür, von allein zu fallen

Von John Malamatinas und Jan Theurich

Man sieht eine Person in einer Menschenmenge, die ein Leuchtfeuer trägt.
In Sachen Sozialprotesten haben die Gewerkschaften in Frankreich den Staffelstab an die junge Generation übergeben: Paris im Herbst 2025. Foto: Jan Theurich

Es kommt selten vor, dass eine Bewegung ihren größten Erfolg schon vor dem Start verbucht. Genau dies geschah am 8. September, als die Regierung von Premierminister François Bayrou nach einer verlorenen Vertrauensfrage stürzte. Präsident Emmanuel Macron hatte auf die Abstimmung hingearbeitet, um die für den 10. September geplanten Proteste im Keim zu ersticken.

