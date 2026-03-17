Warum eine antifaschistische Transformationspolitik nötig ist
Linke Strategien müssen mehr berücksichtigen als materielle Sicherheit und die Kritik der Marktorthodoxie
Von Matthias Schmelzer
Die Straße von Hormus gehört zu den geopolitischen Nadelöhren des globalen Energiesystems. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und etwa ein Drittel des Flüssiggases passieren diese Meerenge. Jede militärische Eskalation in der Region schlägt daher unmittelbar auf die Energiemärkte durch. Als infolge der neuesten militärischen Eskalation, ausgelöst durch den US-israelischen Angriff auf den Iran, Tankertransporte eingeschränkt wurden, reagierten die Märkte sofort. Für viele Menschen ist das eine unangenehme Erinnerung an den Energiepreisschock von 2022 – und an die Inflationswelle, die folgte. Solche Preisschocks sind nicht nur ökonomische Ereignisse. Sie sind politische Ereignisse, weil sie direkt in die materiellen Lebensbedingungen eingreifen.
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