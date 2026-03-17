analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

Abo| |ak 724 | Diskussion

Warum eine antifaschistische Transformationspolitik nötig ist

Linke Strategien müssen mehr berücksichtigen als materielle Sicherheit und die Kritik der Marktorthodoxie

Von Matthias Schmelzer

Auf einer Bühne, ein Mann mit Geldsäcken in der Hand, in der Mitte eine Windkraftanlage, an der ein weitere Person gekettet ist.
Ob Windkraft, Wärmepumpe oder CO2-Preis – Klimapolitik ist zu einem zentralen Feld politischer Polarisierung geworden. Foto: Wikimedia Commons/billwhittaker, CC BY-SA 3.0

Die Straße von Hormus gehört zu den geopolitischen Nadelöhren des globalen Energiesystems. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und etwa ein Drittel des Flüssiggases passieren diese Meerenge. Jede militärische Eskalation in der Region schlägt daher unmittelbar auf die Energiemärkte durch. Als infolge der neuesten militärischen Eskalation, ausgelöst durch den US-israelischen Angriff auf den Iran, Tankertransporte eingeschränkt wurden, reagierten die Märkte sofort. Für viele Menschen ist das eine unangenehme Erinnerung an den Energiepreisschock von 2022 – und an die Inflationswelle, die folgte. Solche Preisschocks sind nicht nur ökonomische Ereignisse. Sie sind politische Ereignisse, weil sie direkt in die materiellen Lebensbedingungen eingreifen.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Wenn du auf »akzeptieren« klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Warum? Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Uns interessiert z.B., wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren und so weiter. Wichtig:

Wir geben deine Daten NICHT weiter

Hast du schon mal externe Werbeanzeigen auf www.akweb.de gesehen? Wir auch nicht. Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookie nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns zu verstehen, was wir an der Seite verbessern müssen, damit alles gut funktioniert. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte (z.B. Werbetreibende) weitergegeben.

Keine Abos, keine ak

Schön, dass du da bist! Viele unserer Artikel kannst du auch ohne Abo lesen. Das ist Absicht. Aber: Wir können nicht ohne Abos überleben.

Linke Medien zu machen, kostet Geld. Wir haben keine reichen Financiers und keine großen Anzeigenkund*innen. ak arbeitet komplett unabhängig, und das soll auch so bleiben. Deshalb brauchen wir dich.

Was kannst du tun?

Linke Medien sind unverzichtbar. Dein Abo macht ak möglich.

Alles klar, ich bin dabei!