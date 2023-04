Abo| 18. April 2023 |ak 692 | Diskussion Produktivität ist Zerstörung Der ökomarxistische Autor Kohei Saito plädiert für einen Degrowth-Kommunismus Von Guido Speckmann

Unerwarteter Erfolg: Für den Bestseller von Kohei Saito wird in Japan sogar in U-Bahnen geworben. Foto: Twitter/Kohei Saito

Das hat es wohl noch nie gegeben: Ein marxistischer Autor verkauft von einem Buch so viele Exemplare, wie es sonst nur von Harry-Potter-Bänden der Fall ist. Doch der 36-jährige Kohei Saito hat es in Japan geschafft. Sein auf Japanisch geschriebenes Buch »Capital in the Anthropocene« erschien 2020 und verkaufte sich mehr als eine halbe Million Mal. Klingt der Haupttitel zunächst sperrig-akademisch für einen Bestseller, so enthält der Untertitel »Towards the Idea of Degrowth Communism« sogar zwei Begriffe, die in Japan und in anderen kapitalistischen Ländern Reizwörter für den liberalen Konsens schlechthin sind.

