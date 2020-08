Abo| 17. August 2020 |ak 662 | Soziale Kämpfe Gemeineigentum zurückholen Über die notwendige Zerschlagung, Rückführung und demokratische Kontrolle neuralgischer Unternehmen Von Elmar Wigand

Im Verlauf der aktuellen Wirtschaftskrise, die als Corona-Krise in die Geschichtsbücher eingehen wird, müssten folgende Themen ganz selbstverständlich in den Vordergrund rücken: Vergesellschaftung von Unternehmen, Zerschlagung von Monopolen, Enteignung sozialschädlicher Unternehmen, Übernahme und demokratische Kontrolle der Daseinsvorsorge, Wirtschaftsdemokratie. Es ist erstaunlich, dass sie in Deutschland nicht viel stärker diskutiert werden. Das Thema Enteignung und Vergesellschaftung liegt eigentlich auf einem Silbertablett vor uns. Vielleicht müssten wir einfach nur zupacken? Dazu drei Beispiele:

