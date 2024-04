Abo| 16. April 2024 |ak 703 | International Das K in KPÖ Österreichs Kommunist*innen feiern Wahlerfolge – woran liegt’s? Von Anselm Schindler

Die KPÖ hat sich aufs Thema Wohnen fokussiert, in Zeiten, in denen Mieten immer weiter steigen, keine schlechte Idee. Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr (zweite von rechts) und weitere Gäste der Wohnungskonferenz im November 2023. Foto: KPÖ Bundespartei / Flickr, CC BY-2.0

Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ, ist gerade im österreichischen Innsbruck Flyer verteilen, als das Handy klingelt. »Läuft!«, antwortet er, nach dem Wahlkampf in der Landeshauptstadt von Tirol gefragt. Das Bundesland ist nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich links zu sein, »läuft!« muss man deshalb in Relation sehen. Es ist schon ein Erfolg, dass die KPÖ in Innsbruck, der fünftgrößten Stadt Österreichs, überhaupt Akzente setzen kann und im Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April wahrgenommen wird.

