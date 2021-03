Abo| 16. März 2021 |ak 669 | Diskussion |Reihe: Planwirtschaft Bye Bye, Überfluss Eine Alternative zum Kapitalismus muss das neoliberale Monopol auf den Austeritätsbegriff brechen Von César Rendueles

Der Kapitalismus ist seit seinen Anfängen eine gleichermaßen expansive wie fragile Produktionsweise, deren rasante Ausbreitung regelmäßig Krisen provozierte, die das Kapital zur Überwindung seiner eigenen geografischen, sozialen, politischen und kulturellen Schranken zwang. (1) Zum ersten Mal sieht sich dieser Prozess mit einer absoluten Grenze konfrontiert: Heute konsumiert die Menschheit mehr als 1,6-mal so viel an natürlichen Ressourcen, wie der Planet reproduziert. Unsere Produktionsweise hat die globalen materiellen Grenzen hinter sich gelassen. Wir können diesen Sachverhalt nur dadurch umgehen, dass wir Grundgüter und Leistungen horten, die Millionen von Menschen – und möglicherweise auch uns selbst – in der Zukunft dann nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 4 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln



Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen? Zum Login