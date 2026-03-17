Eine neue Linke?
Der Autor und Journalist Daniel Bax erklärt das Comeback der Linkspartei
Interview: Jan Ole Arps und Nelli Tügel
Vor etwas mehr als einem Jahr landete Die Linke bei der Bundestagswahl bei fast neun Prozent. Bis wenige Wochen davor hatte sie eineinhalb Jahre lang in Umfragen deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde gelegen. Dann entwickelte sich ein regelrechter Hype um die Partei. Zehntausende sind ihr seitdem beigetreten, die Mitgliedschaft hat sich verdoppelt. Der Journalist Daniel Bax hat ein Buch über Die Linke geschrieben und spricht im Interview darüber, was zu ihrem erstaunlichen Erfolg beigetragen hat und welche Herausforderungen in diesem Jahr auf die Partei warten.
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