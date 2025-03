Abo| 18. März 2025 |ak 713 | Deutschland Zurück zur Kriegsfähigkeit Die neue Aufrüstungsrunde reagiert auf die drohende Implosion der Nato Von Axel Gehring

Das dürfte es in Zukunft des Öfteren geben: Zivile Werke werden (wie hier in Görlitz durch KNDS) durch Rüstungsbetriebe übernommen. Foto: Bundesregierung/Guido Bergmann

Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine bedeuten ein wahrscheinlich baldiges Ende des Krieges dort. Trotz der jüngsten US-Forderung an Russland nach einem Waffenstillstand zeichnet sich ab, dass die gewaltförmigen Verschiebungen der ukrainisch-russischen Grenze nun durch einen Vertrag kodifiziert werden sollen. Durch Krieg verschobene Grenzen zu legalisieren, unterminiert die Glaubwürdigkeit des Souveränitätsprinzips und des Angriffsverbotes der UN-Charta. Noch nicht einmal die ukrainische Regierung darf über die Grundlinien des kommenden, de facto US-russischen Abkommens mitreden. Auch die restlichen europäischen Staaten sehen sich bei der (Neu-)Ordnung Europas an den Rand gedrängt. Ihre Rolle wird darauf zurechtgestutzt, hinterher begleiten zu dürfen, was die USA und Russland beschließen – wahrscheinlich die Bewachung einer sehr konfliktträchtigen Demarkationslinie durch eigene Truppen.

