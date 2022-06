Was bringen die Entlastungspakete?

Die Inflation trifft nicht alle gleich: Für die Reichen in Blankenese verringert sich lediglich ihre Sparquote ein wenig. Foto: JoachimG/Wikipedia Common, CC BY-SA 3.0

Vor allem Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen werden davon profitieren«, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Website zu den sogenannten Entlastungspaketen.« Wirklich? Nee, nicht wirklich.

Das Problem liegt bereits in einer falschen Analyse, die den Entlastungspaketen als Grundlage diente. Zwar ist es richtig, dass die durch die Pandemie und Krieg gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel »Bürgerinnen und Bürger« belasten. Aber die Kategorie Bürger*in – wahlweise auch die »Menschen« – verdeckt die sozialen Unterschiede, die Spaltung der Gesellschaft in Schichten und Klassen. Sie tut so, als ob es keine Armen und Reichen in Deutschland geben würde.

