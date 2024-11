Abo| 19. November 2024 |ak 709 | International Vergoldete Faschisten Vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen versucht die Allianz für die Vereinigung der Rumänen, ihr extrem rechtes Image abzuschütteln und mit traditionell linken Themen und Strategien zu punkten Von Jan Goebel

Es gibt auch Gegenwehr: Die queerfeministische Bewegung ist derzeit die sichtbarste und am stärksten wachsende emanzipatorische Strömung in Rumänien. Foto: Ioana Chițu

Das Akronym der Alianța pentru Unirea Românilor (deutsch: Allianz für die Vereinigung der Rumänen), nämlich AUR, ist originell: Aur ist das rumänische Wort für Gold. Ansonsten ist die 2019 gegründete Rechtsaußen-Partei, die derzeit die viertgrößte Fraktion im rumänischen Parlament stellt, aus demselben Material wie der Großteil ihrer europäischen Pendants. Sie legt eine aggressive Anti-System-Haltung an den Tag und inszeniert sich als einzige Oppositionspartei im Land, tritt als vermeintliche Protestpartei der »kleinen Leute« in Erscheinung und sieht sich selbst als konservative Bewegungspartei zur Verteidigung von Vaterland, christlich-orthodoxem Glauben und traditioneller Familie. Das Feindbild: westlicher »Globalismus« und EU-gesteuerter »Neomarxismus«, insbesondere in Form der sogenannten »Genderideologie«.

