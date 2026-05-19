Verbrannte Erde
Alternativen zur kapitalistischen Weltzerstörung sind nötiger denn je
Von Guido Speckmann
Als es im Mai überraschend kalt wurde, mussten wieder die Heizungen aufgedreht werden. Doch – oh Schreck! – sie wurden nicht warm. Es kam auch kein Wasser aus dem Hahn, kein Handy ließ sich aufladen. Der Grund: Die Ressourcen Deutschlands, die sich binnen eines Jahres erneuern lassen, waren bereits am 10. Mai aufgebraucht.
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