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Abo| |ak 726 | Umwelt

Verbrannte Erde

Alternativen zur kapitalistischen Weltzerstörung sind nötiger denn je

Von Guido Speckmann

Schornsteine mit Rauch vor rotem Himmel.
Zwar ist die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ein zentraler Treiber der Übernutzung der Ressourcen, aber sie erschöpft sich nicht darin. Foto: Антон Хаткевич / Pexels

Als es im Mai überraschend kalt wurde, mussten wieder die Heizungen aufgedreht werden. Doch – oh Schreck! – sie wurden nicht warm. Es kam auch kein Wasser aus dem Hahn, kein Handy ließ sich aufladen. Der Grund: Die Ressourcen Deutschlands, die sich binnen eines Jahres erneuern lassen, waren bereits am 10. Mai aufgebraucht. 

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