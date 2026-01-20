analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

Abo| |ak 722 | International

Regierung von Trumps Gnaden

Wie geht es jetzt weiter in Venezuela und was denkt die dortige linke Opposition über die Zukunft?

Von Tobias Lambert

Man sieht eine Frau, Delcy Rodriguez, die in ein Mikrofon spricht.
Welche Rolle Venezuelas neue Präsidentin spielen wird, ist noch ziemlich unklar. Foto: Presidencia El Salvador/Wikimedia Commons, CC0

Nach den US-Angriffen auf Venezuela und der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro am 3. Januar zeichnet sich mittlerweile ab, wie es nach dem Willen von Donald Trump weitergehen soll. Von der Pressekonferenz, die der US-Präsident noch am Tag des Angriffs in Mar-a-Lago gab, bleiben vor allem zwei Dinge in Erinnerung. Erstens verkündete er, die USA würden Venezuela vorerst »selbst regieren« (»run the country«). Und zweitens sehe er die venezolanische Oppositionsführerin und frisch gebackene Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado nicht als künftige Präsidentin Venezuelas an. Sie sei »nett«, im Land fehle ihr aber die nötige »Unterstützung und der Respekt«.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Wenn du auf »akzeptieren« klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Warum? Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Uns interessiert z.B., wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren und so weiter. Wichtig:

Wir geben deine Daten NICHT weiter

Hast du schon mal externe Werbeanzeigen auf www.akweb.de gesehen? Wir auch nicht. Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookie nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns zu verstehen, was wir an der Seite verbessern müssen, damit alles gut funktioniert. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte (z.B. Werbetreibende) weitergegeben.