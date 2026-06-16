Tomaten gießen, Deckung suchen, Fische schauen
Zwischen Bombenangriffen und Evakuierungen halten die verbliebenen Bewohner*innen der ostukrainischen Frontstadt Kramatorsk an einem Rest Normalität fest
Von Lucas Kontny
Um 6:30 Uhr hält ein Minibus vor dem McDonald’s in Charkiw und sammelt müde Gesichter ein. Kaum jemand spricht. Eine Frau hält eine Plastiktüte auf dem Schoß, ein Mann scrollt stumm durch sein Telefon, während draußen die ersten Netze über der Straße auftauchen.
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