Abo| 16. Februar 2021 |ak 668 | International Wut und Protest nach erzwungenen Einäscherungen Die Tamilin Raksha Feroz erklärt, wie die srilankische Regierung in der Corona-Pandemie muslimische und christliche Bestattungsriten verunmöglicht Interview: Susheela Mahendran

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie herrscht in Sri Lanka Empörung über die Einäscherung von muslimischen Covid-Opfern. Seit März missachtet das Land die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sowohl Bestattungen als auch Einäscherungen erlauben, und macht die Einäscherung von Menschen, die an Coronavirus-Infektionen sterben oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie daran gestorben sind, zur Pflicht.

