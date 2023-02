Abo| 17. Januar 2023 |ak 689 | Deutschland Mit gerümpfter Nase Die linksliberale Öffentlichkeit weist Rassismus zurück, versteht Silvester-Riots aber nicht Von Stefan Kalmring

MINDESTENS so schlimm war es an Silvester in Berlin-Neukölln, wenn man den dramatischen Berichten von Polizei, Politik und Medien glauben darf. Foto: Montecruz Foto / Wikimedia, CC BY-SA 2.0

Seit den Krawallen in der Silvesternacht ist die politische Debatte aufgeheizt. Jugendliche in Berlin haben nicht nur die Polizei, sondern auch Rettungswagen und Feuerwehr mit Böllern und Raketen angegriffen und teilweise Barrikaden errichtet. Für ein konservatives bis rechtspopulistisch gesinntes Bürger*innentum stehen die Schuldigen fest: Ein Milieu sogenannter integrationsunwilliger Migrant*innen habe eine Grenze überschritten. Während Deutsche angeblich ausgelassen und friedlich feiern wollten, hätten ganze Gruppen von Migrant*innen in Neukölln und anderswo erneut unter Beweis gestellt, dass sie keinen Respekt vor Demokratie und Rechtsstaat haben.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten + Online-Zugang 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr) 6 Euro Versandkosten ins Ausland

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln