Shitposten bis zum Endsieg

Die US-amerikanische Rechte hat einen neuen Flügel: die Online-Bewegung der Groypers, die selbst MAGA zu radikal ist

Von Caspar Shaller

Man sieht viele Leute in einer Halle, die Donald Trump zuhören.
Amerika wieder great machen wollen viele. Aber wie, darüber ist unter US-Rechten Streit ausgebrannt. Foto: Gage Skidmore / Flickr, CC BY-SA 2.0

Rod Dreher versetzte Anfang November 2025 die amerikanischen Konservativen in helle Aufregung. Der erzkonservative Kulturkolumnist verbreitete zunächst in einem Substack-Post, dann in einem Text für das rechtslibertäre Medienprojekt The Free Press die Kunde von einer tiefen Spaltung in der konservativen Bewegung: »Ein älterer Insider«, so Dreher, habe ihm gesteckt, dass 30 bis 40 Prozent der republikanischen Parlamentsmitarbeiter*innen unter 30 der extremistischen Strömung der Groypers angehörten. 

