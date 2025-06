Abo| 17. Juni 2025 |ak 716 | Deutschland Organisiertes Verbrechen Bei den rechtswidrigen Zurückweisungen geht Deutschland auf Trump-Kurs Von Carolin Wiedemann

Pfeift auf Recht und Gesetz: Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons , CC BY-SA 4.0

Schon im Wahlkampf hat die CDU keinen Hehl daraus gemacht, eine der extremsten AfD-Forderungen zu übernehmen: Grenzen zu! Bundesinnenminister Alexander Dobrindt setzte sie direkt nach seinem Amtsantritt um. Am 7. Mai 2025 wies er die Bundespolizei an, nicht nur Arbeits-, sondern fortan auch Schutzsuchende an den deutschen Binnengrenzen zurückzuweisen. Dass er damit gegen EU-Recht verstieß, lag auf der Hand und wurde drei Wochen später von einem Berliner Gericht bestätigt.

