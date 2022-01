Abo| 18. Januar 2022 |ak 678 | Deutschland Mit dem Gesicht zur Wand Das Geschwurbel auf der Straße reflektiert das Geschwurbel neoliberaler Politik Von Jan Ole Arps

Manche möchten das Virus am liebsten im Kampf 1 gegen 1 besiegen. Frühe Anti-Impf-Demonstration in Wien, Januar 2021. Foto: Ivan Radic / Flickr, CC BY 2.0

Während die Omikron-Welle zur Omikron-Wand anwächst, Krankenhäuser Notfallpläne schmieden, die Sterbezahlen sich bei mehreren hundert Toten pro Tag einpendeln und Schulen ihre Schüler*innen selbst dann nicht mehr in Quarantäne schicken, wenn ein Lehrer die halbe Klasse ansteckt, protestieren Woche für Woche in jeder zweiten deutschen Stadt Hunderte, manchmal Tausende gegen Kontaktbeschränkungen, Impfungen und Infektionsschutz im Allgemeinen. In vielen Orten führen Rechte den Protest an oder prägen ihn entscheidend, doch es sind nicht nur Neonazis, die sich dort versammeln. Ein Konglomerat aus Medizinskeptiker*innen, Hippies, Anthroposoph*innen und Verwirrten, Rechtsradikalen und deinen Nachbar*innen ist es, das Woche für Woche gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße geht und die Gefährlichkeit des Virus bestreitet. Und immer wieder gibt es Linke, die mit dem Protest mitfühlen, sei es, weil sie selbst die Impfung ablehnen, sei es, weil das Unbehagen gegenüber dem Pandemiestaat größer ist als das gegenüber der diffusen Menge, die dort realitätsverleugnend vor sich hin irrlichtert. Der Berliner Linke-Szene-Promi Marcus Staiger hat eine solche Haltung Anfang Januar im Podcast von Lower Class Jane durchbuchstabiert.

