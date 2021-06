Abo| 15. Juni 2021 |ak 672 | International Exportschlager Repression Gegen die Geopolitik von Deutschland und EU formiert sich transnationaler Protest Von Kochob Mihretaab und Mihir Sharma

Am 21. Mai organisierte Afrique Europe Interact (AEI) in Berlin zusammen mit Aktivist*innen der algerischen Hirakbewegung, Women in Exile, Alarmphone Sahara, Seebrücke und weiteren Initiativen drei Kundgebungen vor den Botschaften Nigers, Algeriens und Tunesiens im Rahmen des »transnationalen Aktionstags für Bewegungsfreiheit und gegen Abschiebungen«. In der Kritik standen sowohl die EU-geförderte Etablierung der Außengrenzen in Afrika als auch die damit verbundenen Kollaborationen afrikanischer Staaten mit der EU. Parallel fanden transnationale Aktionen in Agadez in Niger, Sokodé in Togo, Kindia in Guinea und Bamako in Mali statt, um auf die aktuelle Lage der Migrationspolitik aufmerksam zu machen. Hauptaugenmerk der Protestierenden war vor allem die gewaltsame Abschiebepraxis zwischen den Sahara- und Sahelstaaten.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 4 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln