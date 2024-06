Abo| 18. Juni 2024 |ak 705 | Deutschland Das war die Linke Die Linkspartei ist am Ende – das nicht mehr zu leugnen, wäre ein guter Anfang Von Nelli Tügel

So, Europawahlen vorbei, die Zuwächse für die Rechten sind dramatisch, wenn auch in keiner Weise unerwartet. Noch schlimmer als erwartet ist allerdings das Ergebnis für die deutsche Linkspartei, die 2,7 Prozent holte und damit ihr Ergebnis von 2019, das damals schon als katastrophal galt, halbierte. Sie wird nun wirklich nur noch von denen gewählt, die bereit sind, mit dieser Partei durch dick und dünn zu gehen – alle anderen sind weg. Und eine nennenswerte Zahl neuer Unterstützer*innen ließ sich nicht mobilisieren. Das lässt die Jubelberichte aus dem Karl-Liebknecht-Haus, denen zufolge es nach dem Austritt des Wagenknecht-Flügels zu einer enormen Eintrittswelle gekommen sei, noch fragwürdiger erscheinen als sowieso schon. Und dass es wirklich vollkommen egal ist, wenn irgendwelche Postautonomen mit großem Pomp in eine Partei eintreten, ist auf eine Art auch brutal.

