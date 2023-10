Abo| 17. Oktober 2023 |ak 697 | Deutschland Mitte in Seenot Mit dem neuen Kurs in der Migrationspolitik reihen sich fast alle Parteien in eine Rechtsfront ein Von Lene Kempe

Nach vielen Streitereien ziehen die Ampel-Parteien, hier bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages im Dezember 2021, beim Thema Migration nun mit vereinten Kräften an einem Strang: nach rechts. Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

So schnell, wie Vertreter*innen fast aller Parteien in den vergangenen Wochen ihre humanistischen Prinzipien über Bord geworfen haben, konnte man kaum Nachrichten lesen. Vor und nach den Wahlen in Bayern und Hessen gaben sich CDU, CSU, FDP, SPD und die Grünen einem Überbietungswettbewerb in Sachen »deutsche Wähler*innen first« hin. AfD-Anhänger*innen fürchten sich laut Umfragen zuallererst vor zu viel Migration, also fordern nicht nur die Christdemokrat*innen und Liberalen, sondern auch Grüne und SPD mehr Abschiebungen, mehr Härte in der Asylpolitik der EU, die Anerkennung von weiteren Ländern als sichere Drittstaaten, zuletzt auch Sach- statt Geldleistungen und einen Arbeitszwang für hier ankommende Migrant*innen.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich