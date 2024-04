Abo| 16. April 2024 |ak 703 | International Trümmerwüste ohne Zukunft? Der Gaza-Krieg muss durch eine politische Lösung enden, damit die Region eine Perspektive hat Von Riad Othman

Die humanitäre Katastrophe führt nur zu weiteren Kriegen. Gaza im Frühjahr 2024. Foto: Mohammed Zaanoun/Activestills via medico international

Die bisherige Art der Kriegsführung und das fehlende Einlenken der israelischen Regierung, ihren Feldzug zu beenden, lässt wenig Zweifel daran, dass das Töten in Gaza und die flächendeckende Zerstörung des Gebiets weitergehen soll. Während die noch härter als Benjamin Netanjahu gesottenen Falken in der Regierungskoalition am liebsten eine großangelegte Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus der Enklave sähen, scheint der Premierminister mit einer Verlängerung des Krieges sein politisches Überleben vorläufig sichern zu wollen – auf Kosten der eingeschlossenen Zivilbevölkerung von Gaza. Unterdessen scheint auch die Führung der Hamas nicht bereit, beispielsweise durch einen verhandelten Abzug aus dem Süden Gazas, dem israelischen Vorgehen die Begründung zu entziehen.

