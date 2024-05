Abo| 21. Mai 2024 |ak 704 | Deutschland Schlecht angefangen, stark nachgelassen Hamburger Symbolpolitik gegen das Kalifat Von Pajam Masoumi

Mehr als 1.000 Männer versammelten sich in Hamburg. Tenor: das Kalifat sei die Lösung. Foto: ak

Wer sich mit islamistischen Strukturen in Europa beschäftigt, wird schnell auf die Hansestadt Hamburg stoßen. Die Attentäter des 11. September wohnten und radikalisierten sich in Hamburg, die Blaue Moschee an der Alster ist Dreh- und Angelpunkt des iranischen Regimes in Deutschland. Zuletzt geriet Hamburg mit zwei Demonstrationen im Stadtteil St. Georg in die Schlagzeilen, auf denen die Errichtung eines Kalifats proklamiert wurde. Bereits im Februar kam es zu einer Demonstration, bei der schwarze Fahnen mit weißem Glaubensbekenntnis über den Köpfen wehten.

