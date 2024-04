Abo| 16. April 2024 |ak 703 | International Hoffen auf Erdoğans Ende Erstmals seit mehr als 20 Jahren wurde die AKP in der Türkei bei Wahlen überholt – zur Überraschung der Opposition Von Svenja Huck

In Van sollte der gewählte Bürgermeister (auf dem Plakat zu sehen) der DEM-Partei (ehemals HDP) abgesetzt werden. Der Versuch scheiterte am landesweiten Protest dagegen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com / Murat Kocabas

Als Unterstützer*innen der Opposition in der Türkei am 31. März gegen Abend die Fernseher einschalteten, um sich die Hochrechnungen der Lokalwahlen anzusehen, hatte kaum eine*r von ihnen hoffnungsvolle Gedanken. Erst zehn Monate zuvor hatten die AKP und Präsident Erdoğan trotz monatelangem Kampf der Oppositionsparteien erneut die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Fast niemand erwartete eine politische Wendung – und plötzlich wurden alle überrascht. Die CHP, die oppositionell-nationalistische Partei des Staatsgründers Kemal Atatürk, konnte nicht nur die 2019 gewonnenen Bürgermeisterämter von Istanbul und Ankara verteidigen, sondern deren Stimmenanteil deutlich vergrößern. Provinzen wie Manisa, Balıkesir oder Kütahya, die seit über 70 Jahren keine CHP-Bürgermeister*innen mehr gesehen haben, färbten sich im Laufe des Abends in das Rot der Partei. Noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren, hielten führende CHP-Politiker Siegesreden, während Präsident Erdoğan bis nach Mitternacht auf sich warten ließ.

