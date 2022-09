Abo| 20. September 2022 |ak 685 | Wirtschaft & Soziales Miethaie hassen diesen Trick Die Initiative Hamburg Enteignet sammelt Unterschriften für die Vergesellschaftung von Wohnraum Von Hanno Hinrichs

Die ersten 200 Unterschriften waren schnell gesammelt: Szene vom Auftakt der Kampagne Hamburg Enteignet Mitte September. Foto: Jesse Dommermuth

Magenta ist das neue Lila. Ein Jahr nach der erfolgreichen Abstimmung von Deutsche Wohnen und Co Enteignen in Berlin geht eine neue Initiative an den Start: Hamburg Enteignet. In neuen Farben ziehen die altbekannten Warnwesten der Berliner Kampagne nun auch durch Hamburgs Straßen und Wohnblocks. Seit dem 15. September können Mieter*innen für die Vergesellschaftung der größten Immobilienunternehmen unterschreiben.

