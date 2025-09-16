analyse & kritik

Giftiges Versprechen

Frankreich ist in der Krise, Deutschland bald wieder auf Wachstumskurs – oder?  

Von Lene Kempe

Stiefel und Beine von Soldaten, die in reih und Glied auf einem verregneten Asphaltplatz stehen
Trübe Aussichten: Frankreich wie Deutschland wollen erheblich mehr fürs Militär ausgeben. In Frankreich sorgt das bereits jetzt für Haushaltslöcher und Sparpläne, in Deutschland kommen die richtigen Probleme erst noch. Foto: Sz Katarzyna / Pexels

Was hat die Situation in Frankreich mit der von Deutschland gemeinsam? Bislang nicht viel. Während Frankreich nach der verlorenen Vertrauensfrage von Premierminister François Bayrou in die politische Instabilität schlittert, hat die Regierungskoalition hierzulande bei den Haushaltsberatungen für 2026 bislang Geschlossenheit demonstriert sowie eine langfristige Finanzplanung bis 2029 vorgelegt. Frankreich ist mit 113 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt hoch verschuldet. So hoch, dass bereits von einer neuen Euro-Krise geredet wird. Deutschland dagegen hat nach Jahren der »schwarzen Null« gerade erst angefangen, große Summen am Finanzmarkt aufzunehmen. Mit rund 60 Prozent ist die Schuldenquote bislang verhältnismäßig moderat.

