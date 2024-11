Abo| 19. November 2024 |ak 709 | International Konnte ja keiner ahnen Trump wird wieder US-Präsident, weil die Demokrat*innen lernresistent sind Von Caspar Shaller

76,4 Millionen US-Amerikaner*innen stimmten für diesen Kandidaten. Bei etwas niedrigerer Wahlbeteiligung gut zwei Millionen mehr als vor vier Jahren. Foto: Gage Skidmore / Flickr, CC BY-SA 2.0

Die griechische Mythologie erzählt die Geschichte von Kassandra. Der Sonnengott Apollo verschoss sich in sie und verlieh ihr die Gabe, die Zukunft vorauszusagen. Für das ungebetene Geschenk erwartete er sexuelle Gegenleistungen, doch Kassandra weigerte sich. Wie Männer so sind, wurde Apollo sauer und verfluchte Kassandra, dass ihr nie jemand ihre Vorraussagen glauben sollte. Tatsächlich versuchte sie, die Trojaner zu warnen, dass die Griechen mit dem geschenkten riesigen Holzpferd versuchen würden, in die Stadt zu gelangen. Die Trojaner glaubten ihr nicht und wurden dann von den Griechen dahingemetzelt.

